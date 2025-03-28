أبرزهم ياسين وعبد الغني.. ختام الدورة الرمضانية لقرية فيشا سليم بحضور نجوم مصر القدامى ـصور

الغربية- مروة شاهين:

قدم موقع "مصراوي" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك بثا مباشرا من قرية فيشا سليم التابعة لمركز ومدينة طنطا محافظة الغربية، لنهائي دورة كرة القدم الرمضانية، داخل مركز الشباب بالقرية، وذلك بحضور الكابتن مجدي عبد الغني وإسلام الشاطر وربيع ياسين، والدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، ووكيل الشباب والرياضة وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ.

جاء ذلك وسط أجواء حارة وحضور جماهيري كبير، لحضور المباراة النهائية بين فريقي النقيب هاني دنيا والفسخاني، من أهالي القرية، بدأت ختام الدورة بعرض استعراضي لفقرة التنورة و عرض كاراتيه من أبناء القرية، ثم بدأت المباراة وسط تشجيع الجماهير.