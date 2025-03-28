إصابة 3 أشخاص سقط بهم أسانسير برج سكني بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 3 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر سقوط أسانسير بهم ببرج سكنى بمدينة إيتاي البارود في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين سقوط أسانسير ببرج سكنى، أسفر عن اصابة: علاء ياسين محمد زهران، 12 عاما، طالب، ياسين محمد زهران، 45 عاما، سائق، محمد محمد عبدالجليل صدقه، 25 عاما، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق د في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.