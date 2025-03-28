تخصيص 480 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر في المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظه المنوفية، مساء اليوم الجمعة، عن أماكن أداء صلاة عيد الفطر المبارك بمختلف قرى ومدن المحافظة، وحددت عدد 480 ساحة تتوزع على 10 مدن و9 مراكز.

وأكدت المديرية أن ساحات عيد الفطر المبارك للعام الهجري 1446لسنة 2025م المعتمد بمديرية أوقاف المنوفية جاء على النحو التالي: