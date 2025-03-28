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سيارته سقطت فى ترعة.. مصرع مستشار بمجلس الدولة ونجليه في حادث ببني سويف

08:35 م الجمعة 28 مارس 2025

إسعاف أرشيفية

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بني سويف-حمدي سليمان:

لقى مستشار بمجلس الدولة و نجليه مصرعهم، إثر انقلاب سيارته في ترعة الإفرنجية، في نطاق مركز سمسطا جنوب غربي بني سويف، أثناء ذهابه إلى منزل صهره لتناول الإفطار.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي في ترعة الإفرنجية بمركز سمسطا، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع " راضي.ف" مستشار بمجلس الدولة، ومقيم مركز اهناسيا، ونجليه "محمد"، و "عمر".

جرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، و تحرر محضر بالواقعة.

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