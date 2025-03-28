شاحن هاتف محمول يتسبب في حرق شقة سكنية بأسيوط -صور

أسيوط - محمود عجمي:

تسبب انفجار شاحن هاتف محمول متصل بمقبس كهربائي في اندلاع حريق داخل شقة سكنية بقرية رزقة الدير، مما أدى إلى احتراق محتويات الشقة بالكامل دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في شقة سكنية. على الفور، انتقل ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء إلى موقع البلاغ.

تبين من المعاينة والفحص أن الحريق نشب في شقة سكنية ملك المواطن جورج ج. و.، وأسفر عن احتراق محتويات الشقة دون وقوع إصابات بشرية. وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق هو انفجار شاحن هاتف محمول كان متصلًا بمقبس كهربائي داخل الشقة، مما أدى إلى اشتعال النيران.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجرى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.