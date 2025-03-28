طفلة تحضر حكم القصاص لوالدها.. إحالة أوراق قاتل جاره فى الزقازيق إلى المفتي - (صورة)

الشرقية - ياسمين عزت:

أسدلت محكمة جنايات الزقازيق الستار على قضية هزت أرجاء قرية بهنيا التابعة لمركز ديرب نجم، بإحالة أوراق المتهم بقتل جاره إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

الجريمة التي وقعت في عام 2023، كان بطلها شاب يدعى "مستور. م" يبلغ من العمر 37 عامًا، يعمل ميكانيكي سيارات، والمجني عليه هو الشاب "حمادة فكري".

لم تكن الخلافات بين الجارين مجرد مشاجرات عابرة، بل كانت تحمل في طياتها كلمات جارحة، حيث كان المتهم دائمًا ما يعاير جاره بعدم قدرته على الإنجاب، مرددًا كلمات مثل "ياللي مبتخلفش يا عويل يا وحيد". هذه الكلمات كانت بمثابة نار تشتعل في قلب الضحية وزوجته، خاصة أن الضحية كان يتيم الأبوين.

في يوم مشؤوم، لم يكتف المتهم بسب جاره ومعايرته، بل أطلق عليه طلقات خرطوش أودت بحياته، رحل الضحية وترملت زوجته وتيتمت طفلته التي كانت لا تزال جنينًا في بطن أمها.

وسط حالة الحزن التي خيمت على القرية بعد وفاة الضحية، حدثت مفاجأة اعتبرها الأهالي معجزة ربانية، أثناء تلقي العزاء، سقطت الزوجة الأرملة مغشيًا عليها، وبعد الكشف الطبي، تبين أنها حامل، تحول العزاء إلى زغاريد، واعتبر الأهالي ذلك عبرة لمن يعتبر.

ولدت الزوجة مولودها اليتيم، وعاشت حياتها يتيمة الأب، إلا أن عدالة السماء اقتصت للأسرة، حيث قضت المحكمة بإحالة أوراق المتهم إلى المفتي، واحتفلت الزوجة وطفلتها بالحكم الذي أثلج صدرها.

شهدت قرية بهنيا احتفالًا من أسرة المجني عليه بمنزله، وتهليلًا عقب قرار المحكمة، إذ رحل الضحية وترملت زوجته وتيتمت طفلته التي رحل وهي ما زالت جنينا في بطن أمها.



