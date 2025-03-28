هكذا استعدت بني سويف لاستقبال عيد الفطر المبارك

بني سويف-حمدي سليمان:

أنهت محافظة بني سويف، كافة الإستعدادات، لعيد الفطر المبارك، بتفعيل غرف العمليات الرئيسية بالديوان العام، والتواصل الدائم مع غرف العمليات بالمديريات، والوحدات المحلية، لمتابعة أية شكاوى والعمل على حلها، مع توفير كافة الاحتياجات، وتحقيق الانضباط و الانتظام في مستوى الخدمات الحيوية.

تضمنت خطة الاستعداد لعيد الفطر المبارك تشكيل مديرية الأوقاف غرفة عمليات رئيسية، وغرف فرعية داخل كل إدارة، للتواصل مع الغرفة الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، لمتابعة أعمال النظافة، والوقوف على مجريات الأمور خلال صلاة العيد، والتأكيد على أئمة المساجد بالإلتزام بكافة التعليمات الوزارية فيما يتعلق بالأماكن المخصصة لأداء شعائر صلاة العيد بالساحات المخصصة.

بينما أكدت إدارات التموين على متابعة المخابز بدائرة المحافظة لتوفير الخبز خلال أيام أجازة العيد، مع عودة مواعيد المخابز لما كانت عليه قبل بداية رمضان، ومتابعة عمل المطاحن للتأكد من صرف كميات الأقماح للمطاحن بما يعادل حصة أيام إجازة العيد وصرف حصة الدقيق للمخابز، والتأكد من تشغيل المخابز بكامل طاقتها، إضافة لتشكيل غرفة عمليات بالمديرية، لمتابعة الحالة التموينية على مدار الساعة، وتكثيف الحملات على المخابز والأسواق، والتأكد على توافر سلعة أنابيب البوتاجاز وتشغيل محطتي التعبئة بكامل طاقتها ومتابعة سيارات المستودعات بما يضمن عدم وجود أي اختناقات في هذه السلع الإستراتيجية، ومراقبة الموزعين وشباب الخرجين منعا لاي تلاعب، بالإضافة إلى متابعة وصول الكميات الواردة من البنزين والسولار والإشراف على توزيعها من خلال الأجهزة الرقابية لعدم حدوث أي أزمات.

كما شكلت مديرية الصحة غرفة عمليات بالمديرية لتلقي أية شكاوى، مع التأكد من توفر رصيد كاف من الأدوية والمستلزمات، والاطمئنان على توافر كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته، وجاهزية الأقسام الداخلية، بجانب التأكيد على عمل حملات مشتركة مع الطب البيطري، و التموين، ومباحث التموين، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية المطلوبة للمنشآت الغذائية، وتشديد الرقابة على الباعة الجائلين، وإجراء التقصي الوبائي لحالات الاشتباه بالتسمم الغذائي أولاً بأول للوقوف على مصدرها، والتأكد من عدم حدوثها بشكل وبائي.

كما رفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع الكهرباء درجة الاستعداد داخل غرف عمليات الخط الساخن على مدار الساعة مع تكثيف العمالة طوال أيام العيد.