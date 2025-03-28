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لجان ببورسعيد لتسهيل إجراءات نقل محصول البنجر من سهل الطينة

04:58 م الجمعة 28 مارس 2025
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

كلف المهندس كامل تويج مدير عام مديرية الزراعة ببورسعيد، لجانا، اليوم الجمعة، لتكثيف النزول للتعامل مع شكوى المزارعين بمنطقة سهل الطينة ممن قاموا بحصاد محصول البنجر، واتخاذ اللازم بشأن قيام شركات السكر المتعاقدة على المحصول بسرعة نقل محصول البنجر، والقضاء على ظاهرة التكدس، وذلك بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد.

وتبين بحصر المساحات التي تم تقطيع البنجر بها إنها 150 فدان فقط من إجمالي المساحة المنزرعة بالمنطقة والتي تقدر بحوالي 15 ألف فدان، وتم التواصل مع الشركات المسئولة عن نقل المحصول لتذليل كافة العقبات في هذا الشأن.

ويتابع محافظ بورسعيد عمليات نقل المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية ومنها البنجر والقمح واتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن انتظام سير العمل.

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المهندس كامل تويج مديرية الزراعة ببورسعيد شكوى المزارعين محصول البنجر شركات السكر محافظ بورسعيد
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