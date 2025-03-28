أطواق نجاة ولافتات تحذيرية.. كيف استعدت شواطئ الإسكندرية لعيد الفطر؟

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، عن إنهاء استعدادات الشواطئ بالقطاعين الشرقي والغربي، لاستقبال الزوار خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس إدارة السياحة والمصايف، إن الخطة تشمل تكثيف المرور والرقابة علي شواطئ الإسكندرية والتنبيه على مستأجريها بحسن استقبال ومعاملة الرواد وعدم استغلالهم.

وأشار إلى وجود خطة لانتشار جميع مفتشي الإدارة على كافة شواطئ الإسكندرية بقطاعيها الشرقي والغربي، لتحقيق أقصى درجات الانضباط وحل أي مشكلة فور حدوثها.

وأضاف عبد الرازق، أنه سيجري المرور على الكافتيريات والمحال العامة التابعة لرقابة واشراف الإدارة للتأكد من عدم إقامة أي حفلات دون الحصول على تصديق من الإدارة.

ولفت إلى التنسيق مع الأحياء لإصدار توجيهاتهم لإدارات الشواطئ بالأحياء للتأكد من جاهزية الشواطئ والكافتيريات لاستقبال الرواد، ووضع اللافتات الإرشادية والتحذيرية بالشواطئ.

وأوضح أنه جرى التأكد من توافر أدوات وحدة الإسعاف بكل شاطئ، وجاهزية منظومة الإنقاذ ورايات البحر وكافة أدوات الإنقاذ الت تشمل "أبراج المراقبة -سترات النجاة -أطواق النجاة".

وأكد تفعيل منظومة الشكاوى عبر موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ومواقع التواصل الاجتماعي وأرقام الشكاوى لتلقي جميع الشكاوى الخاصة بالمحال العامة والشواطئ والكافتيريات والممرات.

ونوه عبد الرازق، في بيان، اليوم، أنه كافة الشواطئ انتهت من رفع كفاءة وصيانة معدات البحر من شماسي وكراسي ومناضد وإمداد الشواطئ بمعدات إضافية استعدادا لارتفاع نسبة الإشغال خلال أيام العيد.

وناشد رئيس إدارة السياحة والمصايف رواد الشواطئ بضرورة التحلي بالإيجابية والإبلاغ عن أي مخالفة وقت حدوثها على الشاطئ وليس بعد المغادرة من أجل القضاء نهائيًا على ظاهرة فرض الاكراميات.