تموين الشرقية تطرح كعك العيد بتخفيضات تصل إلى 30%

الشرقية ياسمين عزت:

قال المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه تم طرح كعك وبسكويت وحلوى العيد بعدد 33 معرضًا سلعي وبالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة بالشرقية، فيما تم إطلاق 18 سيارة متنقلة وعدد كبير من الهايبرات والسلاسل التجارية الكبرى التي تعرض مستلزمات العيد بأسعار مخفضة وذلك لتخفيف العبء على كاهل المواطن.

أوضح عبد الكريم عوض الله أن كافة الاجهزة التنفيذية تكثف جهودها لتوفير السلع الغذائية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لجميع المواطنين مؤكداً أن المديرية تتابع سير العمل لضمان الالتزام بجودة المنتجات بأسعارها المخفضة.

أضاف عوض أن مديرية تموين الشرقية شَكلت غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف عمليات فرعية بالادارات التابعة لمتابعة توافر السلع وانتظام كافة الانشطة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حيالها.

وأكد وكيل الوزارة زارة أنها تتابع سير العمل بمنافذ صرف السلع التموينية والمخابز ومستودعات الغاز ومحطات الوقود وتوافر السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة مع الالتزام ببيعها بالأسعار الرسمية ولضمان توافرها بكميات مناسبة خلال أيام عيد الفطر المبارك .

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بطرح كميات كبيرة من كعك العيد والبسكويت وحلوى العيد ومستلزماته في المعارض السلعية والهايبرات والسلاسل التجارية الكبرى والفروع الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الشرقية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%.