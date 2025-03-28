ننشر أسماء وأماكن 200 ساحة لصلاة عيد الفطر في المنيا

المنيا-جمال محمد:

أنهت محافظة المنيا ومديرية الأوقاف كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الفطر المبارك، والذي يوافق يوم الأحد أو الاثنين المقبلين بحسب إعلان الرؤية من دار الإفتاء المصرية.

وأعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا تخصيص 200 ساحة داخل الأندية ومراكز الشباب والميادين العامة بمدن وقرى المحافظة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك وفق التعليمات الواردة من وزارة الاوقاف.

كما تقرر اختيار خطباء من المشهود لهم بالاعتدال، وممن لديهم حضور لإلقاء خطبة العيد.

مصراوي حصل على أسماء وأماكن ساحات صلاة عيد الفطر في المنيا وهي كالتالي :

