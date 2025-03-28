"ملابسك تسعدهم".. توفير ملابس العيد بالمجان للأسر الأكثر احتياجًا بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

افتتح اللواء عبد الرحمن محمد بهاء الدين، رئيس مدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء، المعرض الخيري المجاني الدائم للملابس الجاهزة، والذي يقام لأول بالمدينة تحت شعار "ملابسك تسعدهم".

وشهد المعرض اقبال كثيف من المواطنين والأطفال، لاختيار الملابس التي تناسبهم وسط أجواء من الفرح والبهجة .

وقال رئيس المدينة، إنه جرى تجهيز معرضَا للملابس الجاهزة بالتنسيق بين مجلس المدينة وأحد الجمعيات الأهلية تحت شعار "ملابسك تسعدهم"، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بالمجان، لإدخال الفرحة والبهجة عليهم في عيد الفطر المبارك.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن المعرض يضم ملابس جديدة وأخرى مستعملة بحالة جيدة جدًا، وبكميات كبيرة تصلح لمختلف الأعمار ، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تنمية مبدأ التكافل الاجتماعي بين المواطنين، خاصة أنه يجري توصيل الملابس إلى عدد كبير من الأسر لمنازلهم، مؤكدًا أن المعرض دائم على مدار العام لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وأشاد رئيس المدينة بحرص المواطنين على المساهمة في هذا المعرض سواء بالتبرع بالملابس، أو بتجهيزه وإعداد الملابس بالشكل المناسب، لإدخال البهجة والفرحة على الأسر الأولى بالرعاية مع قدوم العيد، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

كما أثنى على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي بالمدينة للتيسير على المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.