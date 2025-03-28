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إزالة 7 عقارات مخالفة بـ "ريف المنتزه" في الإسكندرية- صور

01:39 م الجمعة 28 مارس 2025
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الإسكندرية – محمد عامر:

نفذ حي المنتزه ثان في الإسكندرية بالتنسيق مع قوات الشرطة وهيئة الأوقاف حملة مكبرة ضمن الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بعزبة العرب وحوض المثلث وأمام بوابة المعمورة الشاطئ.

وأسفرت الحملة عن إزالة 7 عقارات ومبانى مخالفة مكونة من طابقين مقامة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة تابعة لهيئة الأوقاف المصرية بالمناطق المشار إليها.

وقال اللواء طه زهير، رئيس حي المنتزه ثان، إنه جرى استرداد الأراضي واستخدامها في التمهيد لطريق جديد وتوصيل المرافق العامة على مسطح 2275 متر بحوض المثلث.

ومن جانبه، أشار الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إلى استمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والتصدي لأي محاولات للبناء دون ترخيص.

وأكد على تطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات، موجهًا رؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

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