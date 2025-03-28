فرق وقائية وأمصال.. صحة جنوب سيناء تعلن الطوارئ استعدادا لعيد الفطر

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى، تزامنًا مع استقبال عيد الفطر المبارك، وجرى تكثيف الأطقم الطبية والتمريضية بالطوارئ، وتوفير كافة الأدوية والأمصال.

قال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، إنه جرى إلغاء الإجازات لجميع الأطقم الطبية والتمريض، والتأكيد على تفعيل نوبتجيات الفرق الوقائية "صحة البيئة، مراقبة الأغذية، مكافحة الأمراض المعدية، الترصد"، لمتابعة تطهير ونظافة الحدائق ومدى خلوها من الحشرات، إضافة إلى متابعة مدى صلاحية مياه الشرب التي تقدم للمواطنين، ومتابعة الأغذية والمشروبات التي تقدم للمواطنين من خلال تكثيف الحملات الصحية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة في تصريح اليوم، أنه جرى تشكيل فرق الاستجابة السريع للتدخل في حالة حدوث أي طارئ، وغرفة عمليات رئيسية بالمديرية ااتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات الصحية على مستوى كافة المدن، والعمل على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات واستغاثات المواطنين.

وأكد أنه جرى توفير التطعيمات والأمصال واللقاحات الوقائية الخاصة بلدغ العقارب، والثعبانين، وعقر الحيوان بكافة أماكن تلقي الخدمة الصحية على مستوى المدن والوديان والقرى، مع تشغيل المعامل والأشعة على مدار الساعة، وتوفر فصائل الدم المختلفة وجميع مشتقاته، وجاهزية غرف العمليات بالمستشفيات، وفريق الانتشار السريع للاستعانة به سواء داخل أو خارج المستشفيات في جميع مدن المحافظة.

وأضاف أنه جرى توزيع المهام على مديري المستشفيات ونوابهم لمتابعة الانضباط الإداري على مدار اليوم خلال عطلة العيد، ومراجعة أعمال الأمن والنظافة، والتأكد من الالتزام بتأدية مهامهم على أكمل وجه، ومتابعة خطة عمل السيارات الخاصة بالتخلص الآمن من النفايات الطبية، خاصة النفايات الخطرة، إضافة إلى فرق مكافحة ناقلات الأمراض للحد من انتشار الذباب والبعوض، واستمرار عمل المبادرات الرئاسية خلال أيام عيد الفطر المبارك بالساحات والميادين، وأماكن تجمعات المواطنين المختلفة، لتقديم الخدمات الطبية المجانية.