بسبب ثمن المشروبات.. إطلاق نار وإصابات في مشاجرة داخل مقهى بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 3 أشخاص بطلقات نارية وجروح متفرقة بالجسد، في مشاجرة بسبب الخلاف على ثمن مشروبات على مقهى، بطما شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين دائرة مركز شرطة طما.

تبين من التحريات وقوع المشاجرة بين طرف أول "كريم. ع" 18 عامًا، عامل، بمقهى مصاباً بطلق ناري بالفخذ الأيسر، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة، و"بسام. م" 36 عامًا، صاحب مقهى مصاباً بجرح قطعي بفروة الرأس، "السعودي. ا" 40 عامًا، عامل بمقهى مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وطرف ثان "سليمان. ا" 33 عامًا، عامل، وشقيقه "أحمد" 22 عامًا، عامل، نجل عمهما و"أحمد. خ" 22 عامًا عامل.

جرى ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة "مطواة"، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلا منهما على الآخر بالسب والضرب وإحداث إصابة الطرف الأول، إثر حدوث مشادة كلامية بينهم؛ بسبب خلاف على ثمن مشروبات بمقهى خاص بالطرف الأول.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.