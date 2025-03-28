محافظ أسيوط يعلن بدء صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة

أسيوط ـ محمود عجمي:



أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن بدء صرف منحة عيد الفطر المبارك لعام 2025 للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية العمل بالمحافظة، والتي يبلغ عددها 4762 عاملًا، بمبلغ 2000 جنيه لكل عامل. سيتم صرف المنحة ابتداءً من 27 مارس 2025 ولمدة شهر، عبر جميع فروع مكاتب البريد ومنافذ الصرف.

يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برعاية ودعم العمالة غير المنتظمة، في إطار جهود وزارة العمل المستمرة بقيادة محمد جبران، وزير العمل، لدعم هذه الفئة المهمة من المجتمع. وأكد المحافظ على تقديم كافة سبل الدعم والحماية للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة العمالة غير المنتظمة.

وأوضح المحافظ أنه تلقى تقريرًا من مديرية العمل بقيادة علي سيد، وكيل وزارة العمل بالمحافظة، يفيد بدء صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة المسجلة وفقًا لقاعدة بيانات مديرية العمل، لعدد 4762 مستفيدًا بمبلغ 2000 جنيه لكل منهم.



ويجري صرف المنحة من خلال البريد المصري ومنافذ الصرف، مع توجيه المحافظ بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان سهولة ويسر عملية الصرف، تنفيذًا للتعليمات الواردة من الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة، وفقًا للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019 الخاص برعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.







