السيطرة على حريق شقة في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

سيطرت فرق الحماية المدنية في محافظة السويس على حريق اندلع فجر اليوم الجمعة في شقة بحي السويس، بمنطقة الملاحة.

تلقت غرفة الحماية المدنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق في شقة بالدور الثاني عشر في برج سكني بمنطقة الملاحة القديمة، حيث وجّه مدير الحماية المدنية في السويس بالدفع بسيارتين للإطفاء من أقرب موقع بمنطقة الخدمات، إحداهما مجهزة بسلم هيدروليكي.

ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، وفقًا للسلطات المعنية.

وأفادت المعاينة بأن الحريق اندلع في شقة بالدور الثاني عشر، خلف مقر إدارة المنطقة الأزهرية بالسويس.

واستعان رجال الإطفاء بسلم هيدروليكي للصعود إلى الطابق الذي يشهد الحريق. ويرجح من المعاينة المبدئية أن سبب الحريق ماسٌ كهربائي ناتج عن تكييف في غرفة النوم، وقد أتت النيران على محتويات الغرفة من أجهزة وأثاث ومفروشات.