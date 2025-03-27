إعلان

تكريم 200 من حفظة القرآن الكريم في نادي اتحاد المهن الطبية بسوهاج (فيديو وصور)

11:22 م الخميس 27 مارس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    تكريم 200 من حفظة القرآن الكريم في نادي اتحاد المهن الطبية بسوهاج
  • عرض 8 صورة
    تكريم 200 من حفظة القرآن الكريم في نادي اتحاد المهن الطبية بسوهاج
  • عرض 8 صورة
    تكريم 200 من حفظة القرآن الكريم في نادي اتحاد المهن الطبية بسوهاج
  • عرض 8 صورة
    تكريم 200 من حفظة القرآن الكريم في نادي اتحاد المهن الطبية بسوهاج
  • عرض 8 صورة
    تكريم 200 من حفظة القرآن الكريم في نادي اتحاد المهن الطبية بسوهاج
  • عرض 8 صورة
    تكريم 200 من حفظة القرآن الكريم في نادي اتحاد المهن الطبية بسوهاج
  • عرض 8 صورة
    تكريم 200 من حفظة القرآن الكريم في نادي اتحاد المهن الطبية بسوهاج
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج - عمار عبدالواحد:

نظم نادي اتحاد المهن الطبية بمحافظة سوهاج، مساء اليوم الخميس، حفلًا لتكريم 200 من حفظة القرآن الكريم من مختلف الفئات العمرية، تقديرًا لجهودهم في حفظ كتاب الله.

وشهدت الاحتفالية، التي بدأت بالسلام الجمهوري وتلاوة القرآن الكريم، حضور الدكتور أحمد فوزي قاسم نقيب الأطباء بسوهاج، إلى جانب ممثلين عن منطقة سوهاج الأزهرية، ونادي القضاة، ونقابات المهن الطبية.

وتخلل التكريم فقرات إنشاد ديني نالت إعجاب الحضور، فيما بثت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" عبر "فيسبوك" مباشرًا للفعالية تحت عنوان "تكريم 200 من حفظة القرآن الكريم في نادي اتحاد المهن الطبية بسوهاج".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نادي اتحاد المهن الطبية نادي اتحاد المهن الطبية بسوهاج تكريم 200 من حفظة القرآن الكريم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عاجل| "وقف واستدعاء ومراقبة".. بيان من "حماية المستهلك" بشأن إعلان "بلبن" المسيء لشركة العبد للحلويات