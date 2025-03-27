تكريم 200 من حفظة القرآن الكريم في نادي اتحاد المهن الطبية بسوهاج (فيديو وصور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

نظم نادي اتحاد المهن الطبية بمحافظة سوهاج، مساء اليوم الخميس، حفلًا لتكريم 200 من حفظة القرآن الكريم من مختلف الفئات العمرية، تقديرًا لجهودهم في حفظ كتاب الله.

وشهدت الاحتفالية، التي بدأت بالسلام الجمهوري وتلاوة القرآن الكريم، حضور الدكتور أحمد فوزي قاسم نقيب الأطباء بسوهاج، إلى جانب ممثلين عن منطقة سوهاج الأزهرية، ونادي القضاة، ونقابات المهن الطبية.

وتخلل التكريم فقرات إنشاد ديني نالت إعجاب الحضور، فيما بثت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" عبر "فيسبوك" مباشرًا للفعالية تحت عنوان "تكريم 200 من حفظة القرآن الكريم في نادي اتحاد المهن الطبية بسوهاج".