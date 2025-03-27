بعد 3 ساعات.. السيطرة على حريق بمصنع سيراميك في السويس

السويس – حسام الدين أحمد:

تمكنت فرق الحماية المدنية في محافظة السويس من السيطرة على حريق اندلع، مساء اليوم الخميس، في مصنع للسيراميك يقع بالمنطقة الصناعية بالأدبية، التابعة لحي عتاقة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في السويس بلاغا بالحريق، حيث وجه مدير الحماية المدنية في السويس بالدفع بسيارات الإطفاء من نقاط الارتكاز بالمنطقة الصناعية بالأدبية، بينما أكدت السلطات عدم وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح جراء الحادث.

بحسب المعاينات الأولية، نشب الحريق في منطقة تخزين مكشوفة مخصصة للمواد المستخدمة في التعبئة والتغليف (بالتات الكرتون) بالإضافة إلى مخلفات إنتاج السيراميك المرفوضة، وذلك في الجزء الخلفي من المصنع.

انتقلت قيادات أمنية، من بينهم مدير أمن السويس، للإشراف على عمليات الإخماد وتأمين محيط الحادث لمنع امتداده للمنشآت المجاورة.

واستعانت فرق الإطفاء بست مركبات متخصصة، شملت سيارة إطفاء ذات خزان مياه بسعة كبيرة (35 طنًا)، للتعامل الفعال مع طبيعة المواد المشتعلة سريعة الانتشار كالكرتون.

كما تم نشر سيارتي إسعاف في الموقع كإجراء احترازي وتأمين طبي. واستغرقت عمليات المكافحة والتبريد حوالي ثلاث ساعات، تواصلت خلالها جهود رجال الإطفاء بشكل مكثف.