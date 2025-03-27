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كان قاعد فوق قطار.. مصرع شاب اصطدم رأسه بكوبري مشاة في المنيا

10:11 م الخميس 27 مارس 2025

إسعاف

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المنيا - جمال محمد:

لقي شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه اليوم الخميس، بعدما اصطدم رأسه بكوبري مشاة أثناء جلوسه أعلى أحد القطارات قرب محطة قطارات المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى الموقع، حيث تبين أن الشاب أصيب بجروح خطيرة أودت بحياته.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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