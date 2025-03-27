وفاة فني أجهزة طبية أثناء عمله بمستشفى زفتى العام

توفي إبراهيم عبد الحميد إبراهيم أحمد سعدة، فني أجهزة طبية بمستشفى زفتى العام بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء تأدية عمله داخل المستشفى، ورغم محاولات الأطباء لإنقاذه، فارق الحياة.

وجرى تشييع جثمان الفقيد بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد عيد بمدينة زفتى، قبل أن يُوارى الثرى في مقابر أسرته، وسط حالة من الحزن بين زملائه بالمستشفى وأهالي قريته.

من جهته، قدّم الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، التعازي لأسرة الفقيد، معربًا عن خالص مواساته لكافة العاملين بالمستشفى.