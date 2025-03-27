بالصور.. محافظ البحيرة تبحث سبل التعاون الثقافي مع السفير الإيطالي خلال زيارته لرشيد

البحيرة - أحمد نصرة:

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الخميس ، ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بجمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له خلال زيارة رسمية لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التراث الثقافي.

والتقيت عازر وضيفها بالبعثة المصرية الإيطالية التي تترأسها الدكتورة كريستينا موندين من جامعة بادوفا، وذلك في "بيت الأمصيلي" بمدينة رشيد، أحد المعالم الأثرية البارزة في المدينة.

واستمعت المحافظ والسفير الإيطالي إلى شرح مفصل من البعثة الأثرية حول أعمال الترميم المعماري التي بدأت منذ عام 2018، وتشمل ترميم منزل الأمصيلي، ومنزل حسيبة غزال، وطاحونة أبو شاهين، كما جرى عرض صور تذكارية توثق أعمال الترميم التي نفذتها البعثة.

وتستمر أعمال الترميم والتجديد وإعادة استخدام المساحات لهذا البيت التراثي تحت إشراف البعثة الإيطالية، بالتعاون مع جامعة بادوفا الإيطالية وبمساعدة وزارة الخارجية الإيطالية والتعاون الدولي، إلى جانب مركز الآثار الإيطالي المصري.

وخلال اللقاء، ناقشت عازر سبل تعزيز التعاون بين محافظة البحيرة وإيطاليا في مجال الحفاظ على التراث الثقافي، بالإضافة إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون المشترك.

وأكدت محافظ البحيرة على أهمية الشراكة مع الجانب الإيطالي في مجال الترميم والحفاظ على المواقع الأثرية، مشيدة بالتعاون القائم بين الجامعات الإيطالية والجهات المعنية في مصر، والذي يعكس عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين.

من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن تقديره للجهود التي تبذلها محافظة البحيرة في مجال الحفاظ على التراث الثقافي، مؤكدًا رغبة الجانب الإيطالي في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في تقنيات الترميم والحفظ الأثري.

و قدمت محافظ البحيرة نموذجًا من حجر رشيد لسعادة السفير، تقديرًا للتعاون الثقافي بين البلدين.