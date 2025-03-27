تجهيز 890 مسجدًا و53 ساحة بأسوان لصلاة عيد الفطر

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن اللواء د. إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن تجهيز 890 مسجدًا و53 ساحة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف، استعدادًا لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر.

ووجّه المحافظ الوحدات المحلية برفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المساجد والساحات، وتحسين الإنارة، مع إجراء الصيانة اللازمة لمنع أي مخاطر تتعلق بالوصلات الكهربائية المكشوفة، حفاظًا على سلامة المواطنين.

من جانبه، أكد الشيخ سمير خليل، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أن الاستعدادات تمت وفقًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري جمعة، وزير الأوقاف، لضمان أداء الصلاة بسهولة ويسر، مشيرًا إلى أن موعد صلاة العيد سيكون في تمام الساعة 6:07 صباحًا. كما تم التنسيق لاختيار الأئمة، بحيث يتواجد إمام أساسي وآخر احتياطي من أفضل الخطباء لإلقاء خطبة العيد.