بالصور.. وفد الكنيسة الأرثوذكسية يهنئ محافظ أسوان بعيد الفطر

أسوان – إيهاب عمران:

استقبل اللواء د. إسماعيل كمال، محافظ أسوان، نيافة الأنبا بيشوى، أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها، ونيافة الأنبا أرسانيوس، أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بإدفو، برفقة وفد من قساوسة وكهنة الكنيسة الأرثوذكسية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأعرب المحافظ عن تقديره لهذه الزيارة، التي تعكس عمق العلاقات الأخوية وروح المحبة التي تجمع أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد دائمًا على وحدة نسيجها الوطني، حيث يجتمع جميع المصريين شركاء في البناء والتنمية.

من جانبه، قدم الأنبا بيشوي ووفد الكنيسة الأرثوذكسية التهنئة للمحافظ، مؤكدين أن أسوان تُجسد أسمى معاني التماسك والتآلف بين جميع أبنائها، وهو ما يظهر جليًا في المناسبات الدينية والوطنية.

كما أشادوا بجهود المحافظ في تقديم الدعم والرعاية للأسر الأكثر احتياجًا، مما يسهم في نشر الفرحة وإدخال السرور على وجوه المواطنين.