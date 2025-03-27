بعد تكريم 350 طفلًا.. فوز طالبة برحلة عمرة في مسابقة حفظ القرآن بكفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

اختتمت بقرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات النسخة الخامسة من مسابقة حفظ القرآن الكريم الكبرى التي نُظمت خلال شهر رمضان، بتتويج الطالبة هاجر محمود هاني بالمركز الأول في مستوى حفظ القرآن كاملًا وفوزها بالجائزة الرئيسية وهي رحلة عمرة.

شهدت المسابقة مشاركة واسعة وتكريم 350 طفلاً وطفلة نجحوا في اجتياز اختبارات مستويات الحفظ التسعة المختلفة.

وأوضح أحمد قورة، المسؤول عن تنظيم الحدث، أن قيمة الجوائز المالية والعينية التي قُدمت للفائزين بلغت 220 ألف جنيه مصري، تقديرًا لجهودهم وتشجيعًا لهم على مواصلة حفظ وتدبر القرآن الكريم.

وأشرف على تقييم أداء المتسابقين لجنة مُشكّلة من علماء الأزهر الشريف وأئمة بوزارة الأوقاف، لضمان دقة وموضوعية النتائج.

وأقيم حفل ختامي لتكريم الفائزين والمشاركين، سادته أجواء من الفرحة والتقدير من الأهالي والقائمين على المسابقة.