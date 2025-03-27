القليوبية: رفع درجة الاستعداد بحدائق القناطر لاستقبال العيد (صور)

القليوبية – أسامة عبد الرحمن:

أعلن محافظ القليوبية، المهندس أيمن عطية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بحدائق القناطر الخيرية، وذلك خلال جولة تفقدية قام بها اليوم لتقييم جاهزية المتنزهات لاستقبال الزائرين خلال عطلة عيد الفطر المبارك. وتهدف الإجراءات المعلنة إلى ضمان توفير كافة الخدمات الضرورية وتأمين سلامة المواطنين.

وخلال الجولة، التي رافقه فيها عدد من المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة، شدد المحافظ على ضرورة التأهب الكامل وتوفير خدمات النظافة والأمن والإسعاف على مدار الساعة. وتم التركيز بشكل خاص على إجراءات السلامة المتعلقة بالمسطحات المائية، حيث وجه المحافظ بتمركز وحدات من الإسعاف النهري (لنشات) في مناطق محددة بالحدائق تُعتبر نقاطاً محتملة لحوادث الغرق، لضمان التدخل السريع والفعال عند الحاجة.

وتفقد المحافظ المرافق المختلفة للتأكد من جاهزيتها ونظافتها، مؤكداً على أهمية فتح الحدائق كمتنفس للمواطنين خلال العيد مع توفير كافة سبل الراحة والأمان لهم.

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها محافظة القليوبية لضمان قضاء المواطنين عطلة عيد آمنة وممتعة، وتشمل رفع الجاهزية في كافة المرافق الخدمية والحيوية بالمحافظة.