بالصور.. ضبط أكثر من 2 طن لحوم وأسماك فاسدة في حملات بيطرية بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنوفية عن تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية مكثفة على الأسواق ومحلات بيع وتصنيع اللحوم والأسماك، خلال الفترة من 25 فبراير حتى 23 مارس، مما أسفر عن ضبط أكثر من 2.2 طن من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 37 محضرًا لمخالفات تتعلق بالقوانين المنظمة لسلامة الغذاء.

وأوضح الدكتور رفعت حماد، مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات قادها الدكتور هاني شمس الدين، مدير عام الصحة العامة والمجازر، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية، حيث تم ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إحالة المحاضر للنيابة العامة.

وأكد حماد استمرار الجهود لتشديد الرقابة على الأسواق، والتأكد من سلامة المعروضات ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية، حفاظًا على صحة المواطنين.