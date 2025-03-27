الشرقية تجهز 5 آلاف مسجد و796 ساحة لإقامة صلاة عيد الفطر

الشرقيةـ ياسمين عزت:

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، وبدأ العد التنازلي لانتهاء شهر رمضان، هذا وتستعد المحافظات لتجهيز الساحات والمساجد لإقامة صلاة العيد، فيما تستعد محافظة الشرقية بتجهيز نحو 5 ألاف مسجدا وأكثر من 700 ساحة لإقامة صلاة العيد في المدن والمراكز.

قال الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف في تصريح خاص لـ مصراوي، إن مديرية الأوقاف استعدت لاستقبال عيد الفطر المبارك بتجهيز المساجد والساحات في أنحاء مدن ومراكز المحافظة.

وأشار وكيل الوزارة إلى تجهيز 5 آلاف مسجد تشرف عليهم المديرية إدارياً ودعويا، فضلا عن تجهيز 796 ساحة ملحقة بمراكز الشباب وأفنية المدارس وأراضي فضاء في القرى والمراكز والمدن

وأوضح أنه تم معاينة المساجد وتبين صلاحيتها لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى تكليف 1592 إماما وخطيبا معتمدا من وزارة الأوقاف أساسي واحتياطي بكل مسجد وساحة لتأدية صلاة العيد.

من جانبه تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف استعدادات المديرية لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك والتأكد من تجهيز المساجد والساحات المقرر أداء صلاة العيد بها، وإجراء أعمال النظافة والتطهير والتعقيم للحفاظ على صحة وسلامة المصلين.