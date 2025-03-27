محافظ القليوبية يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات لتجديد لعدد من الوظائف القيادية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ترأس المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماع لجنة القيادات للتجديد لوظائف مديري عموم طب الأسنان بمديرية الصحة والارشاد الزراعي بمديرية الزراعة والمشروعات بمديرية الطرق.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة، ومصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم، وأميمة رفعت مدير مديرية التضامن الاجتماعي والدكتور أسامة الشلقاني مدير مديرية الصحة وأعضاء اللجنة المشكلة.

وأوضح محافظ القليوبية أن المحافظة تسعى دائما لاختيار أفضل العناصر لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية.