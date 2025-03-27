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القنصلية الروسية بالغردقة تعلن مصرع 4 سائحين روس في حادث الغواصة المنكوبة بالغردقة

02:31 م الخميس 27 مارس 2025
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قنا- عبدالرحمن القرشي :

أعلنت القنصلية الروسية بالغردقة، أن 4 سائحين روس لقوا مصرعهم في حادث غرق الغواصة البحرية "سندباد" على بعد كيلو واحد من شواطئ الغردقة، كما جرى إنقاذ أغلب ركاب الغواصة.

كانت الغواصة تقل 45 سائحًا روسيًا، من بينهم أطفال، بالإضافة إلى طاقمها، تعرضت للغرق خلال رحلة استكشافية للشعاب المرجانية قبالة سواحل الغردقة.

وأعلنت القنصلية أن جميع من كانوا بالغواصة سائحين روس 45 سائحا بينهم "أطفال وقاصرين"، كما تتابع القنصلية حالة الناجين والمفقودين على مدار الساعة.

كانت الأجهزة المعنية تلقت بلاغاً يفيد بغرق الغواصة والتى كانت تقل على متنها 45 خلال رحلة بحرية لتفقد الشعب المرجانية تحت مياه البحر الأحمر بالغردقة.

فيما أكد مصدر بمديرية الصحة أن المستشفيات تلقت 6 جثث حتى الآن، حيث تم إيداع 4 جثث من المستشفى المصرى، وجثة بالمستشفى العام بالإضافة إلى جثة أخرى بمستشفى الكوثر.

وكانت غرفة عمليات البحر الأحمر، تلقت إخطارا بغرق غواصة سياحية أمام مارينا أحد الفنادق الشهيرة ووقوع وفيات وإصابات.

وأعلن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى، وتم تحريك 21 سيارة إسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين للمستشفيات لصعوبة حالاتهم.

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غرق غواصة سياحية مصرع سائحين روس القنصلية الروسية الغردقة
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