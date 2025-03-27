تعذيب في الحمام.. ننشر أول صورة للطفلين ضحية القتل على يد والدهما بالغربية

الغربية- مروة شاهين:

حصل مصراوي على صورة الطفلين ضحية الضرب حتى الموت داخل حمام المنزل، على يد والدهما بقرية العتوة البحرية بمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية.

كانت مديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمقتل طفلين على يد والدهم داخل حمام منزلهم بقرية العتوة التابعة لدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين وفاة طفلين وهم محمد في الصف الثاني الابتدائي، ونادية في الصف الرابع الابتدائي، بعد تعرضهم للضرب المبرح بعصا خشبية على يد والدهم مسجل خطر، ويدعى محمود الشهاوي، ومقيم بقرية العتوة البحرية.

وتم نقل الجثامين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وضبط المتهم أثناء محاولته الهروب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.