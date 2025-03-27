تقديم 100 ألف خدمة طبية بمستشفيات الرعاية الصحية في جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

تشهد منظومة التأمين الصحي الشامل التي جرى تطبيقها بمحافظة جنوب سيناء تطورًا كبيرًا، وذلك من خلال تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى بكافة المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية.

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء حققت طفرة كبيرة في الخدمات الطبية والعلاجية، كونها نجحت في تقديم أكثر من 100 ألف خدمة طبية خلال 3 شهور "منذ بداية عام 2025"، وذلك ضمن جهود الدولة المصرية لتوفير رعاية صحية متكاملة، ورفع كفاءة الخدمات الطبية وفق أحدث المعايير العالمية، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية في تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.

وأوضح رئيس الهيئة، أن المستشفيات التابعة للهيئة بجنوب سيناء قدمت أكثر من 7000 خدمة طوارئ، و17 ألف خدمة بالعيادات الخارجية، و43 ألف فحص طبي ومعملي، إضافة إلى إجراء عمليات جراحية متقدمة ومتخصصة، وشكلت 50% من العمليات المجراة عمليات كبرى وذات مهارة وطابع خاص، بما يعكس مستوى التجهيزات والتقنيات الحديثة التي جرى توفيرها لدعم الخدمات العلاجية بالمحافظة.

وأكد أنه جرى تشغيل مجمع الفيروز الطبي وأربع مستشفيات، هم " شرم الشيخ الدولي، طابا، سانت كاترين، رأس سدر"، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية لمنتفعى التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن الخطة تشمل التوسع في تشغيل 8 مستشفيات بالمحافظة مع اكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تحقيق التكامل في الخدمات الطبية وتوفير رعاية صحية متقدمة تلبي احتياجات المواطنين.

ولفت إلى أن التوسع في تقديم الخدمات الصحية بجنوب سيناء يعكس اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتنمية سيناء وتعزيز جودة الحياة لسكانها، ومؤكدًا أن الهيئة مستمرة في تطوير وتحديث منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، من خلال التوسع في الخدمات الطبية وتحقيق التكامل بين المستشفيات والمنشآت الصحية، بما يضمن تقديم خدمات صحية بمعايير جودة عالمية، دعمًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.