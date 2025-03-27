صلاة عيد الفطر 2025.. أوقاف سوهاج تعلن تخصيص 205 ساحات لاستقبال المصلين

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهت مديرية أوقاف سوهاج استعداداتها الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك بتجهيز 205 ساحات، تم تخصيصها لأداء صلاة العيد، موزعة على مختلف الإدارات الفرعية للأوقاف على مستوى المحافظة.

من جانبه قال الدكتور محمد أبو سِعدة، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج إنه بجانب الساحات التي تم تخصيصها سيتم إقامة الصلاة في أكثر من 8000 آلاف مسجد، وكذلك 200 زاوية، بمراكز ومدن وقرى سوهاج.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج أنه تم تخصيص خطيبين لكل ساحة، أحدهما رئيسي والآخر احتياطي، لضمان سير خطبة العيد بسلاسة، موجهًا مديري إدارات الأوقاف بتكثيف متابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة المساجد والساحات، استعدادًا لاستقبال المصلين خلال عيد الفطر المبارك.