إعلان

قبل السحور.. أب ينهي حياة طفلية بعصا خشبية في الغربية

03:38 ص الخميس 27 مارس 2025

جثة_ أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


الغربية- مروة شاهين:

شهدت قرية العتوة البحرية التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، وفاة طفلين بعد تعرضهم للضرب المبرح على يد والدهم داخل حمام المنزل.

وتلقت مديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور، يفيد بورود بلاغا من الأهالي، بمقتل طفلين على يد والدهم داخل حمام منزلهم بقرية العتوة التابعة لدائرة المركز.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، إذ تبين من الفحص وفاة طفلين هما: "محمد"، بالصف الثاني الابتدائي، و"ناديه" بالصف الرابع الابتدائي، بعد تعرضهم للضرب المبرح بعصا خشبية على يد والدهم مسجل خطر، مقيم بقرية العتوة البحرية.

تم نقل الجثامين إلى مستشفي كفر الشيخ العام، وضبط المتهم أثناء محاولته الهروب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أب ينهي حياة طفلية بعصا خشبية أب ينهي حياة طفليه في الغربية أخبار الغربية النيابة العامة أمن الغربية مدمن مخدرات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان