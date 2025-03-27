قبل السحور.. أب ينهي حياة طفلية بعصا خشبية في الغربية



الغربية- مروة شاهين:

شهدت قرية العتوة البحرية التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، وفاة طفلين بعد تعرضهم للضرب المبرح على يد والدهم داخل حمام المنزل.

وتلقت مديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور، يفيد بورود بلاغا من الأهالي، بمقتل طفلين على يد والدهم داخل حمام منزلهم بقرية العتوة التابعة لدائرة المركز.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، إذ تبين من الفحص وفاة طفلين هما: "محمد"، بالصف الثاني الابتدائي، و"ناديه" بالصف الرابع الابتدائي، بعد تعرضهم للضرب المبرح بعصا خشبية على يد والدهم مسجل خطر، مقيم بقرية العتوة البحرية.

تم نقل الجثامين إلى مستشفي كفر الشيخ العام، وضبط المتهم أثناء محاولته الهروب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.