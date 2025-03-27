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السيطرة على حريق بإحدى جنائن البرتقال في المحلة- صور

02:40 ص الخميس 27 مارس 2025
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    حريق بإحدى جنائن البرتقال في المحلة
  • عرض 3 صورة
    حريق بإحدى جنائن البرتقال في المحلة
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الغربية - مروة شاهين:

شهدت قرية ميت الليث هاشم التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، نشوب حريق هائل داخل احدى جنائن البرتقال في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا من الأهالي باندلاع حريق هائل داخل إحدى جنائن البرتقال بقرية ميت الليث هاشم بالمحلة الكبرى.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وقوة أمنية إلى محل البلاغ، إذ تبين من الفحص نشوب حريق داخل إحدى جنائن البرتقال بقرية ميت الليث هاشم دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

تم إخماد الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق التي كلفت إدارة البحث بضرورة إجراء التحريات اللازمة.

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