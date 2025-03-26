محافظ المنيا يشهد احتفالية الأوقاف بليلة القدر - صور

المنيا-جمال محمد:

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مساء اليوم الأربعاء، احتفالية مديرية الأوقاف بمناسبة ليلة القدر، والتي أقيمت بمسجد صلاح الدين بمدينة المنيا.

جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، والشيخ الدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، وعدد من الأئمة والدعاة والمواطنين.

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أوضح الدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، فضل ليلة القدر ومكانتها العظيمة، مشيرًا إلى أنها ليلة تتنزل فيها الرحمة والمغفرة، وينبغي على المسلمين اغتنامها في العبادة والطاعات، داعيا الله عز وجل أن يجعلها ليلة مباركة على مصر والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم كافة.

وأكد خليفة حرص وزارة الأوقاف على تنظيم مثل هذه الفعاليات الدينية لتعزيز الوعي بالقيم الإسلامية السمحة ونشر الفكر الوسطي.

وعقب الاحتفالية أدى الحضور صلاتي العشاء والتراويح في أجواء روحانية، وسط حضور كبير من المصلين الذين حرصوا على استشعار نفحات هذه الليلة المباركة بالدعاء والذكر.