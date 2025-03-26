إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بسوهاج - صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد في حادث تصادم سيارتين ملاكي، اليوم الأربعاء، بالمراغة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارتين ووجود مصابين دائرة مركز شرطة المراغة.

تبين من التحريات أنه أثناء سير سيارة ملاكي أمام مدخل مدينة المراغة البحري شارع أسيوط ـ سوهاج، اصطدمت بسيارة أخرى ملاكي، نتج عن الحادث إصابة كل من مجدي محمد سائق، باشتباه كسر في الذراع الأيسر، وعلي أحمد باشتباه كسر في الذراع الأيمن، ونوال محمد، ورهف أحمد، جميعهم من مستقلي السيارة الأولى وكانوا قادمين من مركز سوهاج وفي طريقهم إلى قرية شطورة دائرة مركز شرطة طهطا، كما أصيب كل من جلال الدين ذكري، وشوقي علي، وموسى حسن، من مستقلي السيارة الثانية وكانوا قادمين من محافظة أسيوط متجهين إلى مركز سوهاج وتم نقلهم إلى مستشفى خاص بالمراغة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.