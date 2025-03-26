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إنجاز طبي بـ "القصاصين التخصصي": إنقاذ حياة طفل في حالة حرجة

09:34 م الأربعاء 26 مارس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    إنجاز طبي بالقصاصين التخصصي'': إنقاذ حياة طفل في حالة حرجة
  • عرض 4 صورة
    إنجاز طبي بالقصاصين التخصصي'': إنقاذ حياة طفل في حالة حرجة
  • عرض 4 صورة
    إنجاز طبي بالقصاصين التخصصي'': إنقاذ حياة طفل في حالة حرجة
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الإسماعيلية _أميرة يوسف:

نجح الفريق الطبي بوحدة الرعاية المركزة لحديثي الولادة والمبتسرين في مستشفى القصاصين التخصصي في إنقاذ حياة طفل مبتسر وُلِد في الأسبوع الـ 29 من الحمل، بوزن أقل من كيلوجرام واحد، وكان يعاني من تشنجات، نزيف رئوي، ونقص حاد في مستوى السكر، إضافة إلى حاجته إلى التنفس الصناعي لفترة.

بفضل الجهود المكثفة للفريق الطبي، الذي اعتمد على أحدث بروتوكولات العلاج المخصصة للحالات الحرجة، تم التعامل مع الحالة بكفاءة عالية، حيث خضع الطفل لمتابعة دقيقة ورعاية طبية متواصلة حتى تجاوز المرحلة الحرجة، ليتماثل للشفاء ويُسمح له بالخروج من المستشفى، وسط فرحة كبيرة لفريق العمل الطبي.

وفي إطار الرعاية المستمرة، حرص الفريق الطبي على توعية الأم بكيفية الاعتناء بطفلها بعد خروجه، من خلال تقديم إرشادات حول التغذية السليمة، التطعيمات الوقائية، وأهمية المتابعة الطبية الدورية لضمان استقرار حالته الصحية.

تُعد وحدة الحضانات في مستشفى القصاصين التخصصي نموذجًا متكاملًا ومتطورًا، حيث تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية لمراقبة صحة الأطفال وتقديم العناية اللازمة في حالات الطوارئ، مما يعكس التزام المستشفى بتوفير أفضل رعاية صحية لحديثي الولادة، تحت إشراف د. إيمان محمود – رئيس القسم ،د. أحمد علي – المدير الطبي ،د. محمد حامد – مدير مستشفى القصاصين التخصصي

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