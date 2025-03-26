ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب ربع نقل بالمنيا إلى 3 وفيات و13مصابا

المنيا-جمال محمد:

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ربع نقل، مساء اليوم الأربعاء، على الطريق الزراعي بالقرب من مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، إلى 3 متوفين و13 مصابا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمركز ملوي، ووجود حالات وفاة ومصابين.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج بالمخ.

وضمت قائمة المتوفين: أحمد نادي أمين، 17 سنه، مريم وليد حجازي سنه واحدة، حماده مؤمن محمد 16 سنة.

جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.