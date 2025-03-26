محافظ جنوب سيناء يكرم 14 من حفظة القرآن الكريم- صور

جنوب سبناء - رضا السيد:

كرم الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، حفظة القرآن الكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم وتفسير معانيه جزء عم يتساءلون، والتي أطلقتها مديرية الأوقاف بالمحافظة، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف لعام 1446 - 2025.

كما كرم المحافظ المشرفين على المسابقة، وهم وكيل وزارة الأوقاف، ومدير الدعوة، ورئيس شئون القرآن الكريم بالمديرية.

وقدم محافظ جنوب السيناء، التهنئة للفائزين في المسابقة، مؤكدا حرصه على دعم حفظة القرآن، والتشجيع على التمسك بتعاليمه.

وأوضح أن هذه الفعاليات تعزز الوعي الديني وتنمى روح الوسطية والاعتدال بين الشباب.

ومن جانبه، قدم الشيخ يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، الشكر لمحافظ جنوب سيناء، لدعم أبناء المحافظة في كافة المحافل، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المتقدمين للمشاركة في المسابقة هذا العام بلغ 823 متسابقا، فاز بالمراكز الأولى 14 متسابقا، بواقع 5 من حفظة القرآن الكريم كاملًا، و3 من حفظة ثلاث أرباع القرآن الكريم، و3 من حفظة نصف القرآن الكريم، و3 من حفظة ربع القرآن الكريم.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أنه سيجري منح جوائز مادية لنحو691 من المتسابقين المتميزين،

مشيرًا إلى أن لجان التحكيم تميزت بالشفافية والعدالة والمصداقية.

وأشار إلى أنه جرى صرف المكافآت المالية للمستحقين ممن اجتازوا المسابقة اعتبارًا من يوم الإثنين الماضي، والتي تبلغ قيمتها 200 ألف جنيه مناصفةً بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء.