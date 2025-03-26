القبض على 4 هاربين بحوزتهم مخدرات وأسلحة في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألقى رجال مباحث مركز شرطة مطوبس في كفر الشيخ، بالتنسيق مع إدارة الأسلحة النارية والذخائر بمديرية أمن كفر الشيخ، القبض على 4 أشخاص هاربين من أحكام قضائية بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة، وعدد من الأسلحة والذخائر، بعد تبادل إطلاق النيران بين المتهمين ورجال الشرطة.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد أحمد حجازي، مأمور مركز شرطة مطوبس، يفيد بضبط وحدة مباحث المركز 4 أشخاص وبحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات، وعدد من الأسلحة النارية، والبيضاء بقرية إبيانة التابعة لمركز مطوبس.

كانت معلومات وردت إلى الرائد أحمد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس، تفيد باتجار المدعو "هشام.م.ا"، 37 عامًا، عاطل، ويقيم بقرية إبيانة التابعة لمركز مطوبس، مدرج معلومات وهارب من حكم غيابي بالسجن المؤبد في المواد المخدرة، والأسلحة، والطلقات النارية بدون ترخيص.

وبالعرض على اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، وجه بتشكيل حملة أمنية مكبرة تحت إشراف العميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمد عبدالعزيز، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، بقيادة الرائد أحمد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس، ضمت النقيب يوسف البحيري، والنقيب كريم طارق، معاونا مباحث المركز لضبط المتهم.

توجهت الحملة إلى ناحية قرية إبيانة التابعة لمركز مطوبس وبمداهمة مسكنه جرى ضبط المتهم المتحرى عنه وبصحبته كل من "سعد.ج.ا"، 39 عامًا، عاطل، ويقيم بقرية منية المرشد التابعة لمركز مطوبس، مدرج معلومات وهارب من أحكام قضائية صادرة ضده في عدد من القضايا، و"حمادة.ا"، 27 عامًا، و"مصطفى.ع"، 30 عمًا، ويقيمان بمركز رشيد في محافظة البحيرة.

وأثناء عملية الضبط بادر المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية صوب رجال الشرطة في محاولة للفرار فيما نجح رجال الحملة من السيطرة عليهم وبحوزتهم 10 أكياس حشيش عبارة عن قطع كبيرة الحجم، و120 تذكرة من مخدر الهيروين، و30 جرام من مخدر الشابو، وأسلحة نارية 3 بنادق خرطوش، و7 فرد خرطوش "محلي الصنع"، و35 طلقة خرطوش، و7 قطع أسلحة بيضاء "سكاكين ومطواه"، ومركبتين بخاريتين "توكتوك"، ومبلغ مالي.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة، والأسلحة النارية، والبيضاء بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والدراجتين "توكتوك" لاستخدامهما في تنقلاتهم الخاصة بأعمالهم الغير مشروعة.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.