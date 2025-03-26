إصابة 5 سيدات باختناق بسبب التجميل داخل حمام مغربي في الدقهلية

الدقهلية -رامي محمود:

أصيبت 5 سيدات بحالات اختناق حال تواجدهن داخل حمام مغربي بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، نتيجة استنشاق البخار الكثيف داخل الحمام، مما استدعى وجرى نقل المصابات إلى مستشفى ميت غمر العام لتلقي العلاج.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ميت غمر بوقوع حالات اختناق داخل حمام مغربي أسفل كوبري زفتي بنطاق ظائرة القسم.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ميت غمر وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين إصابة 5 سيدات إثر تعرضهن للاختناق،

وتبين أن السيدات المصابات تعرضن للاختناق نتيجة استنشاقهن غاز البخار بكثافة نتيجة قيامهن بأعمال تحميل داخل الحمام استعداد للاحتفال بعيد الفطر.

جرى نقل المصابات إلى مستشفى ميت غمر العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر لاتخاذ الإجراءات القانونية.