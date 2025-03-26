إعلان

السيطرة على حريق محدود بمستشفى كفر شكر التخصصي

04:42 م الأربعاء 26 مارس 2025

حريق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق شب داخل منور خلف قسم العلاج الطبيعي في مستشفى كفر شكر التخصصي بمحافظة القليوبية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل منور خلف قسم العلاج الطبيعي فى مستشفى كفر شكر التخصصي.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين من التحريات والمعاينة الأولية نشوب حريق داخل منور مكعب 10 أمتار تقريبًا خلف قسم العلاج الطبيعي وبداخله عدد من الكراتين والمخلفات الورقة.

جرى الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقى الأقسام الإدارية والطبية بالمستشفى حفاظًا على المرضى والعاملين والطواقم الطبية والمترددين على المستشفى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي، بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق مستشفى كفر شكر التخصصي القليوبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

بيان عاجل.. الأولمبية ترفض شكوى الأهلي وتعتمد انسحابه أمام الزمالك
"حساباتنا لا تخطئ".. رئيس معهد الفلك يحدد موعد عيد الفطر
اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية