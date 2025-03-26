"أتوبيس ماشي عكس".. مصرع مهندس في حادث مروع بالدقهلية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي مهندس مصرعه في حادث تصادم سيارة ملاكي وأتوبيس في سير عكس الاتجاه بطريق بنها كفر شكر شرق الرياح التوفيقي أعلى كوبرى عزبة أبو فرج.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى كفر شكر التخصصى ولفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي اصطدمت بأتوبيس يسير عكس الاتجاه بطريق بنها كفر شكر شرق الرياح التوفيقي.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارة الإسعاف وتبين من المعاينة الأولية إصابة "مصطفى م ع" 30 سنة، مهندس، مقيم بقرية كفر تصفا بمدينة كفر شكر إثر قيادته سيارة ملاكي اتجاه كفر شكر بالطريق الحر شرق الرياح التوفيقي تفاجأ بأتوبيس مخالف يسير عكس الاتجاه واصطدم بالسيارة الملاكي من الأمام، ما أدى إلى إصابة المهندس قائد السيارة الملاكي ونقله بسيارة الإسعاف ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى أثناء محاولات علاجه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.