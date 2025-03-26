صلاة عيد الفطر 2025.. تخصيص 155 ساحة في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أعلنت محافظة بني سويف تخصيص 155 ساحة لأداء صلاة العيد على مستوى المحافظة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، تشمل ساحات ملحقة ببعض المساجد، ومراكز الشباب، وساحات مدارس التربية والتعليم، والمعاهد الأزهرية، وذلك ضمن الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأوضحت مديرية الأوقاف أن الساحات موزعة على المراكز السبعة بواقع 13 ساحة ببندر بني سويف، و 25 ساحة بمركز بني سويف، و15 بالواسطى، و 26 باهناسيا، و 24 بمركز ببا، و 20 بالفشن، و 16 بسمسطا، و 16 بمركز ناصر، بجانب تخصيص أكثر من 300 إماماً وخطيبا "أساسي واحتياطي" لإمامة المصلين وإقامة الشعائر بتلك الساحات.

كما شكلت مديرية الأوقاف غرفة عمليات بالمديرية، وغرف فرعية داخل كل إدارة، للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام على مدار الساعة لمتابعة أعمال النظافة، والوقوف على مجريات الأمور خلال صلاة العيد، والتأكيد على أئمة المساجد بالإلتزام بكافة التعليمات الوزارية فيما يتعلق بالأماكن المخصصة لأداء شعائر صلاة العيد بالساحات المخصصة.