مصرع طفل سقط من أعلى شجرة أثناء اللهو بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي طفل مصرعه، متأثرًا بإصابته عقب سقوطه من أعلى شجرة، بالمنشأة جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة المنشاة إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بوصول الطفل "د. ع. ب" 7 سنوات ومقيم دائرة المركز مصاباً بنزيف في المخ، ادعاء سقوط من علو، وتوفي عقب وصوله.

وأفاد والده أنه أثناء لهو نجله أعلي شجرة خلف منزله بذات الناحية اختل توازنه وسقط أرضاً مما أدي لإصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف داخلي بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة سقوط من علو.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.