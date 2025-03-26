متفحمة ومقطوعة الساقين.. النيابة تحقق في العثور على جثة فتاة بأوسيم

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة فتاة متفحمة ومقطوعة الساقين، أثارت الذعر في أحد شوارع مركز أوسيم بمحافظة الجيزة.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وسماع أقوال الشهود، لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بالعثور على الجثة، وعلى الفور انتقل فريق من المباحث الجنائية إلى موقع الحادث، وبدأت فرق البحث عمليات الفحص وجمع المعلومات لكشف هوية الفتاة وضبط مرتكبي الجريمة.

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، كما كلفت رجال المباحث باستكمال التحريات حول الحادث، لكشف الغموض والتوصل إلى الجناة والدوافع وراء ارتكاب الجريمة.