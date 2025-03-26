مجلس جامعة بني سويف يوافق على إقامة ملتقى توظيفي بكلية الألسن

بني سويف- حمدي سليمان:

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، على إقامة الملتقى التوظيفي لكلية الألسن خلال شهر إبريل المقبل.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الملتقى التوظيفي يقدم فرصة متميزة لطلاب وخريجي الكلية في التواصل مع ممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في التخصصات التي يدرسها الطلاب، بشكل مباشر للتعرف على احتياجات سوق العمل من الفرص والمهارات، إلى جانب الخروج بتجربة مثمرة من خلال الأنشطة المختلفة التي يجري تقديمها مثل المحاضرات المهنية، واستعراض قصص النجاح، ومراجعة السيرة الذاتية، وتعزيز مهارات التواصل في مقابلات العمل، وتوعية الطلاب ببعض الموضوعات المهمة لسوق العمل.

كما وافق المجلس على مشاركة الكلية بمسابقة "ترجم.. أبدع"، التي تنظمها وزارة الثقافة ممثلة في المركز القومي للترجمة، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمخصصة لترجمة الكتب المهمة التي تمثل إضافة إلى المكتبة العربية، من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية

وأوضح عميد كلية الألسن أن تلك المسابقة تهدف إلي تشجيع المتميزين في مجال الترجمة من طلاب الجامعات المصرية، من خلال توظيف إمكاناتهم لترجمة الكتب من اللغات الأجنبية المختلفة إلى العربية، مما يسهم في اكتشاف جيل جديد من المترجمين وتعزيز حركة الترجمة في مصر. وذلك بمشاركة طلاب الدراسات العليا، وأعضاء الهيئة المعاونة.