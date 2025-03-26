نائب محافظ الأقصر يبحث تقنين أوضاع الصناعات الحرفية الصغيرة والمتوسطة

الأقصر - محمد محروس:

عقد الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة الدائمة للمعاونة في تقنين أوضاع الصناعات الحرفية القائمة بالمحافظة، والتي تم تشكيلها وفقًا لقرار محافظ الأقصر رقم 556 لسنة 2024، وذلك لبحث التحديات التي تواجه بعض الصناعات الحرفية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، لدعم مختلف التجمعات الصناعية الحرفية والمهنية، وعلى رأسها صناعة الألباستر ولمبات الليد والأخشاب، إلى جانب تقنين أوضاع أصحاب هذه الحرف، ومتابعة تنفيذ خطط تطويرها.

وأكد نائب المحافظ أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالحرف اليدوية التراثية والتقليدية، لما تتميز به مصر من إرث حضاري عريق وتفرد في هذا المجال.

وأشار إلى أهمية إعداد رؤية متكاملة وخطة تنفيذية واضحة لهذا الملف، تتكامل فيها أدوار مختلف الجهات المعنية وفق مسئوليات محددة، لتحقيق النتائج المرجوة، مع التركيز على جانب التسويق لهذه المنتجات، من خلال إقامة معارض دائمة لها والتوسع في تصديرها.

كما تناول الاجتماع مناقشة آليات تعزيز الأسواق المتاحة لهذه الصناعات، عبر تكثيف الجهود لرفع كفاءة العمالة المدربة في كل حرفة وصناعة، مما سينعكس إيجابيًا على جودة المنتجات.

وفي هذا السياق، تم تكليف مسؤولي مديرية القوى العاملة بتكثيف برامج التدريب والتأهيل المهني للعاملين في الصناعات الحرفية، تحت إشراف خبراء متخصصين في كل مجال.

كذلك، ناقش الاجتماع سبل تقديم مختلف الخدمات المالية وغير المالية لهذه المشروعات، لتيسير إجراءات تقنين أوضاعها، عبر إصدار تراخيص "مشروعك" وتمويلها من خلال برنامج "مشروعك" أو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.