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بينهم 4 أطفال.. 8 مصابين في حادث تصادم سيارة نقل وملاكي بالمنيا

04:47 ص الأربعاء 26 مارس 2025

إسعاف أرشيفية

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المنيا- جمال محمد:

أصيب 8 أشخاص، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين نقل وملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من مركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث على الطريق الصحراوي الشرقي الجديد، ووقوع عددا من المصابين.

على الفور انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، إذ تبين إصابة 8 أشخاص بينهم 4 أطفال بإصابات ما بين سحجات وكدمات وكسور بمختلف أنحاء الجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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